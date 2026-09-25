В Рязани мужчину задержали за продажу кастета

Оперативники узнали, что 46-летний рязанец собирается сбыть кастет и задержали его в момент продажи. Он рассказал, что нашел оружие на окраине Рязани пару лет назал и хранил его дома. Экспертиза установила, что этот предмет является холодным оружием ударно-дробящего действия. По закону хранение или продажа кастетов запрещены. Кастет изъяли. Ранее 46-летнего рязанца осудили за разбойное нападение, в наказание за совершенное преступление он 7 лет провел в местах лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани мужчину задержали за продажу кастета. Об этом сообщает региональное УМВД.

Оперативники узнали, что 46-летний рязанец собирается сбыть кастет и задержали его в момент продажи. Он рассказал, что нашел оружие на окраине Рязани пару лет назад и хранил его дома.

Экспертиза установила, что этот предмет является холодным оружием ударно-дробящего действия. По закону хранение или продажа кастетов запрещены. Кастет изъяли.

Ранее 46-летнего рязанца осудили за разбойное нападение, в наказание за совершенное преступление он 7 лет провел в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело.