В Рязани мужчина угрожал зарезать женщину разбитой бутылкой

Инцидент произошел в Московском районе города. В полицию обратилась 60-летняя рязанка сообщила, что ей угрожал ее нетрезвый сожитель, она сбежала из дома. Оперативники приехали на вызов и задержали 43-летнего мужчину. Выяснилось, что женщина упрекнула сожителя в неподобающем поведении и злоупотреблении алкоголем. Рязанцу это не понравилось и он схватил подвернувшуюся под руку бутылку, разбил ее и начал угрожать женщине убийством. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 2 лет колонии.