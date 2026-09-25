В Рязани 15 человек осудили за распространение наркотиков

С 2019 по 2021 год осуждённые распространяли запрещённые вещества в Рязанской и Московской областях, получая оплату через электронные платёжные системы. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 700 граммов синтетических наркотиков. Участники группы получили от 4 до 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режимов.

В Рязани 15 человек осудили за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2019 по 2021 год осуждённые распространяли запрещённые вещества в Рязанской и Московской областях, получая оплату через электронные платёжные системы. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 700 граммов синтетических наркотиков.

Участники группы получили от 4 до 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режимов.