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В Росрыболовстве назвали причины роста оптовых цен на минтай
Оптовые цены на минтай зависят от спроса и затрат на его добычу, обработку и доставку. 21 сентября 2026 года килограмм минтая на Дальнем Востоке стоил 215 рублей. За неделю цена выросла на 2,4%, за месяц — на 10,3%, а за год — на 59,3%. В Росрыболовстве пояснили, что рыбаки тратятся на топливо, зарплаты экипажам и ремонт судов. В оптовую цену также входят расходы на хранение и перевозку. Она зависит и от объёма партии, и от условий поставки. На цену влияет и мировой рынок белой рыбы. Минтай, треска и пикша могут заменять друг друга. По оценкам представителей отрасли, из-за сокращения предложения трески часть покупателей выбирает минтай. При этом добыча минтая растёт. К 21 сентября выловили около 1,8 млн тонн — почти на 2% больше, чем годом ранее. В Росрыболовстве заявили, что российские рыбаки обеспечивают минтая и для внутреннего, и для внешнего рынков.

Оптовые цены на минтай зависят от спроса и затрат на его добычу, обработку и доставку. Об этом сообщили ТАСС в Росрыболовстве.

По данным газеты «Коммерсантъ», 21 сентября 2026 года килограмм минтая на Дальнем Востоке стоил 215 рублей. За неделю цена выросла на 2,4%, за месяц — на 10,3%, а за год — на 59,3%.

В Росрыболовстве пояснили, что рыбаки тратятся на топливо, зарплаты экипажам и ремонт судов. В оптовую цену также входят расходы на хранение и перевозку. Она зависит и от объёма партии, и от условий поставки.

На цену влияет и мировой рынок белой рыбы. Минтай, треска и пикша могут заменять друг друга. По оценкам представителей отрасли, из-за сокращения предложения трески часть покупателей выбирает минтай.

При этом добыча минтая растёт. К 21 сентября выловили около 1,8 млн тонн — почти на 2% больше, чем годом ранее. В Росрыболовстве заявили, что российские рыбаки обеспечивают минтая и для внутреннего, и для внешнего рынков.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС.