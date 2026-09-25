В Минобороны сообщили об ударах по объектам в трех регионах Украины

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и морскому судну, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киевской области поражен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн» в населенном пункте Требухов. В Минобороны заявили, что его территория использовалась украинскими силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения.

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и морскому судну, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киевской области поражен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн» в населенном пункте Требухов. В Минобороны заявили, что его территория использовалась украинскими силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения.

В Киеве удар пришелся по дата-центру «Датагрупп». Как утверждает Минобороны, он использовался для обработки и передачи разведывательных данных в интересах ВСУ.

Кроме того, в Одесской области поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставило военные грузы в порт Черноморска.