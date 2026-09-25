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В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО
Два массированных и семь групповых ударов высокоточным оружием нанесли ВС РФ за неделю по объектам на Украине. Поражены: военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки. Выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Два массированных и семь групповых ударов высокоточным оружием нанесли ВС РФ за неделю по объектам на Украине. Поражены: военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки.

Выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Поражены восемь морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, задействованных в поставках западного вооружения.

Установлен контроль над населенными пунктами Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Освобождены: Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в ДНР, а также Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.