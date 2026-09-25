В Касимове водитель «Оки» едва не устроил ДТП, момент попал на видео

На кадрах видно, как водитель «Оки» выезжает на главную дорогу с левой стороны и едва не врезается в бок движущейся прямо машине. Водитель второго авто успел вырулить вправо и избежать столкновения.