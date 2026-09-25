В Касимове произошло ДТП

В Касимове произошло ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, на месте аварии находятся грузовик и два легковых автомобиля. Передняя часть одной из машин получила серьезные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.

В Касимове произошло ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, на месте аварии находятся грузовик и два легковых автомобиля. Передняя часть одной из машин получила серьезные повреждения.

Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.