В Касимове произошло ДТП
В Касимове произошло ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, на месте аварии находятся грузовик и два легковых автомобиля. Передняя часть одной из машин получила серьезные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.
В Касимове произошло ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по опубликованным кадрам, на месте аварии находятся грузовик и два легковых автомобиля. Передняя часть одной из машин получила серьезные повреждения.
Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.