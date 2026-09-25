В Кальном проложили почти 4 километра нового электрокабеля

В микрорайоне Кальное в Рязани продолжается реконструкция электросетей. По состоянию на 25 сентября специалисты проложили 3978 метров кабеля и установили 18 соединительных муфт. Об этом сообщили в РГРЭС. Сейчас рабочие продолжают устанавливать муфты и прокладывать кабель. На следующей неделе работы проведут на улицах Фирсова и Кальной, после чего специалисты перейдут к участку возле въезда в микрорайон Паруса.

В микрорайоне Кальное в Рязани продолжается реконструкция электросетей. По состоянию на 25 сентября специалисты проложили 3978 метров кабеля и установили 18 соединительных муфт. Об этом сообщили в РГРЭС.

Сейчас рабочие продолжают устанавливать муфты и прокладывать кабель. На следующей неделе работы проведут на улицах Фирсова и Кальной, после чего специалисты перейдут к участку возле въезда в микрорайон Паруса.

Работы идут без выходных и по графику.

Фото: РГРЭС.