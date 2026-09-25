Страны ЕС согласовали выделение для помощи Украине €6,6 млрд

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, €900 млн направят на работу Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, еще €1 млрд — на совместные закупки оборудования. Оставшиеся €4,7 млрд возместят государствам-членам за оказанную поддержку. Некоторые страны уже заявили, что направят свою долю Украине, написала Каллас в соцсетях. Решение блокировалось Венгрией около двух лет. Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан выступал против выделения средств, ссылаясь на риск эскалации и нежелание финансировать военную помощь Украине. Нынешний глава правительства Петер Мадьяр согласился снять вето. Он ожидает, что Брюссель разблокирует для Венгрии €16,4 млрд европейского финансирования.

Страны Евросоюза согласовали выделение Украине €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает «Ъ».

По ее словам, €900 млн направят на работу Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, еще €1 млрд — на совместные закупки оборудования. Оставшиеся €4,7 млрд возместят государствам-членам за оказанную поддержку. Некоторые страны уже заявили, что направят свою долю Украине, написала Каллас в соцсетях.

Решение блокировалось Венгрией около двух лет. Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан выступал против выделения средств, ссылаясь на риск эскалации и нежелание финансировать военную помощь Украине. Нынешний глава правительства Петер Мадьяр согласился снять вето. Он ожидает, что Брюссель разблокирует для Венгрии €16,4 млрд европейского финансирования.