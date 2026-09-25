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Скончался народный артист России, саксофонист и композитор Алексей Козлов
Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В середине 1950-х он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а позднее участвовал в открытии первого в СССР джазового клуба-кафе «Молодежное». В 1973 году музыкант создал джаз-рок-ансамбль «Арсенал». В 1976-м коллектив стал штатным ансамблем Калининградской областной филармонии. Группа выступала за рубежом и выпускала пластинки на фирме «Мелодия». Козлов написал около 100 джазовых композиций, среди них — «Башня из слоновой кости» (1976), «Регтайм» (1978) и «Незнакомка» (1982). Он также был автором и ведущим телепередач «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», радиопрограммы «Джаз, рок и медные трубы» и нескольких книг о музыке.

Народный артист России, саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на его семью.

Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В середине 1950-х он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а позднее участвовал в открытии первого в СССР джазового клуба-кафе «Молодежное».

В 1973 году музыкант создал джаз-рок-ансамбль «Арсенал». В 1976-м коллектив стал штатным ансамблем Калининградской областной филармонии. Группа выступала за рубежом и выпускала пластинки на фирме «Мелодия».

Козлов написал около 100 джазовых композиций, среди них — «Башня из слоновой кости» (1976), «Регтайм» (1978) и «Незнакомка» (1982). Он также был автором и ведущим телепередач «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», радиопрограммы «Джаз, рок и медные трубы» и нескольких книг о музыке.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости.