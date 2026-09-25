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Рязанские полицейские отправили за пределы России девять иностранцев
Рязанские полицейские выдворили из России девять иностранцев, сообщили в региональном УМВД. Восемь из них освободились из колоний, где отбывали наказание за различные преступления. Девятого выдворили за неоднократные нарушения правил въезда и пребывания в стране. Всех доставили в аэропорт Домодедово и отправили в страны гражданства за их счёт. Въезд в Россию им запретили на срок от пяти до десяти лет.

Рязанские полицейские отправили за пределы России девять иностранцев. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Восемь человек депортировали после освобождения из исправительных колоний. Четверо граждан стран Средней Азии отбывали наказание за убийство, умышленное повреждение имущества, повторное вождение в состоянии опьянения и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ещё четверо, граждане стран Восточной Европы, были осуждены за насилие в отношении представителя власти, побои, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и организацию незаконной миграции.

Девятого иностранца выдворили в административном порядке за неоднократные нарушения правил въезда и пребывания в стране.

Полицейские и судебные приставы доставили всех девятерых в аэропорт Домодедово. Оттуда их отправили в страны гражданства за их счёт. Въезд в Россию им закрыли на срок от пяти до десяти лет.