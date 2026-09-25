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Рязанцев пригласили на фестиваль «Грибы с глазами»
В селе Коростово Рязанского района 26 сентября пройдет ежегодный фестиваль «Грибы с глазами». Мероприятие начнется в 12:00, сообщили организаторы. В программе — торговые площадки, угощения, игры, мастер-классы, кулинарные конкурсы и грибная почта. Гостей также ждут грибной карнавал, творческая программа и лесная дискотека. Участники смогут посоревноваться в конкурсе на самое красивое лукошко, представить карнавальный костюм на грибном дефиле и принять участие в конкурсе самых больших и маленьких грибов. Регистрация на конкурсы начнется в 11:30.

В селе Коростово Рязанского района 26 сентября пройдет ежегодный фестиваль «Грибы с глазами». Мероприятие начнется в 12:00, сообщили организаторы.

В программе — торговые площадки, угощения, игры, мастер-классы, кулинарные конкурсы и грибная почта. Гостей также ждут грибной карнавал, творческая программа и лесная дискотека.

Участники смогут посоревноваться в конкурсе на самое красивое лукошко, представить карнавальный костюм на грибном дефиле и принять участие в конкурсе самых больших и маленьких грибов.

«Привозите нам самый большой или самый маленький найденный гриб. Ждём юных и мудрых грибников в специальной экипировке», — сообщили организаторы.

Также можно будет послушать лекцию о грибах и посетить мастер-класс по гриму.

Регистрация на конкурсы начнется в 11:30.