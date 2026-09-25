Рязанцам рассказали, какие улицы затронут переключения на электросетях
Об этом сообщили в РГРЭС. Работы начались с 15:25 по следующим улицам: 2 Линия, 4 Линия, 9 Линия, Высоковольтная, Чкалова, Островского, Шевченко, Вокзальная, Дмитрова пл. В компании отметили, что переключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.
Рязанцев предупредили о переключениях на электросетях. Об этом сообщили в РГРЭС.
Работы начались с 15:25 по следующим улицам:
- 2 Линия,
- 4 Линия,
- 9 Линия,
- Высоковольтная,
- Чкалова,
- Островского,
- Шевченко,
- Вокзальная,
- Дмитрова пл.
В компании отметили, что переключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.