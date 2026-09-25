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Рязанцам рассказали, какие улицы затронут переключения на электросетях
Об этом сообщили в РГРЭС. Работы начались с 15:25 по следующим улицам: 2 Линия, 4 Линия, 9 Линия, Высоковольтная, Чкалова, Островского, Шевченко, Вокзальная, Дмитрова пл. В компании отметили, что переключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.

Рязанцев предупредили о переключениях на электросетях. Об этом сообщили в РГРЭС.

Работы начались с 15:25 по следующим улицам:

  • 2 Линия,
  • 4 Линия,
  • 9 Линия,
  • Высоковольтная,
  • Чкалова,
  • Островского,
  • Шевченко,
  • Вокзальная,
  • Дмитрова пл.

В компании отметили, что переключения будут носить временный характер и не превысят 10-20 минут.