Рязанцам назвали средний доход от сдачи жилья в аренду

Об этом сообщает РИА «Недвижимость». В 2026 году средняя цена «однушки» (около 38 кв. м) в Рязани составила 4,44 млн руб. Если сдавать такую квартиру в аренду за 25,9 тыс. руб. в месяц, доходность составит 7% годовых. А срок окупаемости ипотеки на квартиру составит 14,3 года. Рязань уступает по доходности Грозному, Астрахани и другим лидерам, но заметно опережает Москву (4,6%) и Санкт‑Петербург (4,8%).

Рязанцам назвали средний доход от сдачи жилья в аренду. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

В 2026 году средняя цена «однушки» (около 38 кв. м) в Рязани составила 4,44 млн руб. Если сдавать такую квартиру в аренду за 25,9 тыс. руб. в месяц, доходность составит 7% годовых. А срок окупаемости ипотеки на квартиру составит 14,3 года.

Рязань уступает по доходности Грозному, Астрахани и другим лидерам, но заметно опережает Москву (4,6%) и Санкт‑Петербург (4,8%).