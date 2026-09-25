Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре

О законах, вступающих в силу в октябре, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. С октября налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в страну с целью заработка. Вступают в силу новые правила определения территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Также вступает в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах. Льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих ее качество.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре. Об этом пишет РИА Новости.

О законах, вступающих в силу в октябре, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С октября налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в страну с целью заработка.

Вступают в силу новые правила определения территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции.

Также вступает в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах.

Льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих ее качество.