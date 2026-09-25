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Регионы РФ за ночь атаковали около 600 беспилотников
В ночь на 25 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря. По словам пермского губернатора, в регионе при атаке БПЛА погиб мужчина. В Ульяновске пострадали семь человек, включая подростков 17 и 14 лет.

Регионы РФ за ночь атаковали около 600 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 25 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

По словам пермского губернатора, в регионе при атаке БПЛА погиб мужчина.

В Ульяновске пострадали семь человек, включая подростков 17 и 14 лет.