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Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой
Россия не готовится к войне с Европой, поскольку для этого нет мотивов и оснований. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед журналистами на полях Форума объединенных культур, передает ТАСС. Путин также сообщил, что все предложения по мирному урегулированию остаются «на столе», однако России необходимо оценить, какие условия отвечают ее интересам. Президент назвал заявления об угрозе со стороны России и необходимости готовиться к войне с ней целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией. По его словам, некоторые европейские политические круги хотят использовать Украину для ограничения развития России.

Россия не готовится к войне с Европой, поскольку для этого нет мотивов и оснований. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед журналистами на полях Форума объединенных культур, передает ТАСС.

По словам Путина, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, однако украинская сторона попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент заявил, что Россия восстановила ущерб после этих атак.

Путин также сообщил, что все предложения по мирному урегулированию остаются «на столе», однако России необходимо оценить, какие условия отвечают ее интересам.

Президент назвал заявления об угрозе со стороны России и необходимости готовиться к войне с ней целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией. По его словам, некоторые европейские политические круги хотят использовать Украину для ограничения развития России.

Комментируя заявления министра обороны Эстонии о возможной выгоде превентивного нападения на Россию, Путин назвал их «политической клоунадой».

Также президент заявил, что экономические отношения России и США сейчас находятся практически на нулевом уровне.

Фото: ТАСС.