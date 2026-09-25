Почти шесть тысяч водителей оштрафовали за парковку на газонах с начала года

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 5 830 человек и организаций за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. Как отметили на сайте администрации города, общая сумма штрафов составила 7 миллионов 927 тысяч рублей. Среди нарушителей — 93 юридических лица. Они заплатили в общей сложности 930 тысяч рублей, сообщили в административных комиссиях города. По закону, гражданам за такую парковку грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей, организациям — от 10 до 30 тысяч рублей.