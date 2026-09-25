Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
12°
Сбт, 26
16°
Вск, 27
16°
ЦБ USD 84.34 -0.57 26/09
ЦБ EUR 95.87 -1.02 26/09
Нал. USD 85.50 / 85.00 25/09 18:15
Нал. EUR 99.00 / 99.00 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 776
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
960
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
6 246
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 423
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Почти 200 рязанцев создали мозаичную стену на Лыбедском бульваре
Почти 200 человек приняли участие в создании мозаичной стены на Лыбедском бульваре в Рязани в 2026 году. Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман». Участниками проекта стали дети и взрослые, представители разных профессий — врачи, учителя, юристы, экономисты, дизайнеры, архитекторы и строители. На создание мозаики ушло около 400 часов ручной работы и две недели монтажа. Площадь полотна составила около 4,5 кв. метра.

Почти 200 человек приняли участие в создании мозаичной стены на Лыбедском бульваре в Рязани в 2026 году. Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман».

Участниками проекта стали дети и взрослые, представители разных профессий — врачи, учителя, юристы, экономисты, дизайнеры, архитекторы и строители.

На создание мозаики ушло около 400 часов ручной работы и две недели монтажа. Площадь полотна составила около 4,5 кв. метра.

Проект «Мозаичная стена» продолжается. Для следующего полотна уже подготовили десять фресок. Монтаж новой работы планируют провести ориентировочно в сентябре 2027 или 2028 года.

Фото: Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман».