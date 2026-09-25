Почти 200 рязанцев создали мозаичную стену на Лыбедском бульваре

Почти 200 человек приняли участие в создании мозаичной стены на Лыбедском бульваре в Рязани в 2026 году. Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман». Участниками проекта стали дети и взрослые, представители разных профессий — врачи, учителя, юристы, экономисты, дизайнеры, архитекторы и строители. На создание мозаики ушло около 400 часов ручной работы и две недели монтажа. Площадь полотна составила около 4,5 кв. метра.

Почти 200 человек приняли участие в создании мозаичной стены на Лыбедском бульваре в Рязани в 2026 году. Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман».

Участниками проекта стали дети и взрослые, представители разных профессий — врачи, учителя, юристы, экономисты, дизайнеры, архитекторы и строители.

На создание мозаики ушло около 400 часов ручной работы и две недели монтажа. Площадь полотна составила около 4,5 кв. метра.

Проект «Мозаичная стена» продолжается. Для следующего полотна уже подготовили десять фресок. Монтаж новой работы планируют провести ориентировочно в сентябре 2027 или 2028 года.

Фото: Об этом сообщили в Школе мозаики «Талисман».