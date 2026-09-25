Песков назвал условия для снятия запрета на экспорт дизеля

Для снятия запрета на экспорт дизельного топлива недостаточно полностью обеспечить потребности России. Необходимо также отменить санкции на импорт дизеля и обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее», — цитирует представителя Кремля RT. Песков подчеркнул, что обеспечения российских нужд и безопасности судоходства будет недостаточно без снятия ограничений на импорт топлива.

Для снятия запрета на экспорт дизельного топлива недостаточно полностью обеспечить потребности России. Необходимо также отменить санкции на импорт дизеля и обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее», — цитирует представителя Кремля RT.

Песков подчеркнул, что обеспечения российских нужд и безопасности судоходства будет недостаточно без снятия ограничений на импорт топлива.