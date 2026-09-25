От Беларуси до Индонезии: иностранные делегации собрались на форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

24 сентября в Рязани состоялась основная программа IX Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Мероприятие собрало на одной площадке свыше 300 участников — представителей органов власти, дипломатических миссий, структур поддержки бизнеса и деловых кругов России, а также гостей из 8 зарубежных стран.

24 сентября в Рязани состоялась основная программа IX Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Мероприятие собрало на одной площадке свыше 300 участников — представителей органов власти, дипломатических миссий, структур поддержки бизнеса и деловых кругов России, а также гостей из 8 зарубежных стран.

Ключевым моментом форума, который был организован Агентством развития бизнеса при содействии правительства Рязанской области и Российского экспортного центра, стало проведение пленарного заседания. В ходе своего выступления заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова подчеркнула: главная цель всех участников мероприятия — добиться роста экспорта, продвинуть импортозамещение и расширить технологическое сотрудничество.

«Для этого у нас сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспортёров, основой которой является Рязанский центр экспорта. Ведем экспортёров на всех этапах: от обучения до продвижения за рубежом и сопровождения экспортных контрактов», — отметила Юлия Швакова.

Заместитель председателя регионального правительства также сообщила, что компании Рязанской области, ориентированные на экспорт, активно применяют инструменты, предлагаемые Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром. Среди наиболее востребованных мер — компенсация расходов на логистику, сертификацию и участие в зарубежных выставках, а также страхование платежей по экспортным сделкам для предприятий, поставляющих товары за границу. Что касается услуг Рязанского центра экспорта, наибольшим спросом пользуются организация бизнес‑миссий и содействие в участии в международных выставках.

По результатам работы в 2025 году регион занял первое место в ЦФО в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Награду от Российского экспортного центра вручили заместителю председателя правительства Юлии Шваковой. Кроме того, согласно оценке РЭЦ, Рязанская область вышла на первое место среди российских регионов по темпам роста экспорта в первой половине текущего года.

«И, безусловно, лучший показатель результативности системной поддержки экспорта — рост количества экспортёров. Так, за последние 7 лет почти в 3 раза увеличилось число компаний, поставляющих продукцию за рубеж. Участники форума из Беларуси, Китая и других стран отметили, что сотрудничество с нашим регионом находится в активной фазе и имеет большой потенциал развития», — подчеркнула Юлия Швакова.

В ходе форума для представителей бизнес‑сообщества были организованы сессии, посвящённые вопросам трансграничной торговли, а также услугам Российского экспортного центра и Торгово‑промышленной палаты. Отдельные тематические секции уделили внимание возможностям наращивания экспорта в Китай и государства Юго‑Восточной Азии. Для студентов рязанских вузов и молодых предпринимателей провели презентацию наставнической программы — она призвана помочь в подготовке будущих специалистов для сферы внешнеэкономической деятельности.

Помимо этого, в рамках форума состоялось окружное совещание для регионов ЦФО, посвящённое реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».