Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
13°
Сбт, 26
17°
Вск, 27
17°
ЦБ USD 84.91 0.51 25/09
ЦБ EUR 96.89 0.15 25/09
Нал. USD 85.50 / 85.00 25/09 15:55
Нал. EUR 99.00 / 99.00 25/09 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 753
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
952
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
6 131
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 398
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на 26 сентября в Рязанской области
В субботу, 26 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днем южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем поднимется до +14, +19°С.

Опубликован прогноз погоды на 26 сентября в Рязанской области. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 26 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днем южной четверти, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем поднимется до +14, +19°С.