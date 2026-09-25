Опубликован прогноз погоды на 26 сентября в Рязанской области

В субботу, 26 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днем южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем поднимется до +14, +19°С.