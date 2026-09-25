Минцифры предложило ставить RuStore на смарт-телевизоры

Минцифры подготовило проект постановления о предустановке магазина приложений RuStore на смарт-телевизоры. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов. В пресс-службе министерства пояснили, что проект создает правовую и техническую возможность для установки маркета на такие устройства. Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, скорректируют с учетом RuStore. Предложения по изменению списка ведомство представит до 1 марта 2027 года.

Минцифры подготовило проект постановления о предустановке магазина приложений RuStore на смарт-телевизоры. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

В пресс-службе министерства пояснили, что проект создает правовую и техническую возможность для установки маркета на такие устройства. Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, скорректируют с учетом RuStore. Предложения по изменению списка ведомство представит до 1 марта 2027 года.

В Минцифры также отметили: если проект примут, владельцы телевизоров смогут пользоваться RuStore добровольно.