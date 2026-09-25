К жителям Рязанской области обратились из-за появления лис в жилых местах

В Кадомском округе участились случаи, когда лисы заходят в посёлок и деревни. Жители сообщают о потерях домашней птицы и скота. В администрации округа пояснили, что не могут самостоятельно отлавливать или отстреливать диких животных. Этим занимаются региональные ведомства. Чтобы обратиться к ним, нужны точные сведения: где и когда заметили лису, какой ущерб она причинила и есть ли угроза людям. Сообщений «со слов соседей» недостаточно. Также жителям района напомнили, что при встрече с лисой не стоит подходить к ней, пытайтесь прогнать или покормить животное. Лисы могут переносить бешенство. Если животное не боится людей, шатается, у него течёт слюна или оно ведёт себя агрессивно, порекомендовали сообщить по номеру 112.

В Кадомском округе участились случаи, когда лисы заходят в посёлок и деревни. Жители сообщают о потерях домашней птицы и скота.

В администрации округа пояснили, что не могут самостоятельно отлавливать или отстреливать диких животных. Этим занимаются региональные ведомства. Чтобы обратиться к ним, нужны точные сведения: где и когда заметили лису, какой ущерб она причинила и есть ли угроза людям. Сообщений «со слов соседей» недостаточно.

Также жителям района напомнили, что при встрече с лисой не стоит подходить к ней, пытайтесь прогнать или покормить животное. Лисы могут переносить бешенство. Если животное не боится людей, шатается, у него течёт слюна или оно ведёт себя агрессивно, порекомендовали сообщить об этом в ЕДДС по телефону 8 (49139) 5-17-79 или по номеру 112.