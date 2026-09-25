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hh.ru: в Рязанской области спрос на мобильных сотрудников вырос в 2 раза
С начала 2026 года число вакансий с разъездным форматом работы в Рязанской области выросло вдвое — с 400 в январе до 900 в августе. Об этом сообщили в hh.ru. В августе почти 500 таких вакансий разместили транспортные компании. Около 400 предложений было в сферах домашнего и обслуживающего персонала и рабочих профессий. В продажах и административной сфере открыли около 100 вакансий. Медианная зарплата для сотрудников с разъездным форматом работы составила 115,5 тыс. рублей — на 48% больше, чем для работников, занятых на территории компании (78,1 тыс. рублей). Чаще всего искали водителей — 1,2 тыс. вакансий, курьеров — 1 тыс., менеджеров по продажам — 400, торговых представителей и мерчандайзеров — почти по 300.

С начала 2026 года число вакансий с разъездным форматом работы в Рязанской области выросло вдвое — с 400 в январе до 900 в августе. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Больше всего вакансий в августе разместили работодатели транспортной сферы — почти 500. Также сотрудников для работы в разъездах искали в сферах домашнего и обслуживающего персонала и рабочих профессий — примерно по 400 вакансий в каждой. В продажах и административной сфере было открыто около 100 вакансий.

Медианная предлагаемая зарплата для сотрудников с разъездным форматом работы в регионе в 2026 году составила 115,5 тыс. рублей. Это на 48% больше, чем для работников, занятых на территории компании: медианная зарплата в таких вакансиях — 78,1 тыс. рублей.

Чаще всего в 2026 году такие вакансии размещали для водителей — 1,2 тыс., курьеров — 1 тыс., менеджеров по продажам — 400, торговых представителей — почти 300 и мерчандайзеров — 300.