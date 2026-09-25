Губернатор Павел Малков: продолжаем обновлять наши дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

«В этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ приводим в порядок почти 119 км дорог на 11 участках региональных трасс. Они связывают населенные пункты, ведут к соцобъектам, по ним проходят школьные маршруты. Везде работы идут по графику», — отметил Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу по обновлению автодорог, которая ведется в текущем году в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ приводим в порядок почти 119 км дорог на 11 участках региональных трасс. Они связывают населенные пункты, ведут к соцобъектам, по ним проходят школьные маршруты. Везде работы идут по графику», — отметил Малков.

Например, в Сапожковском округе идет реконструкция дороги Сапожок — Черная Речка. Это единственный асфальтированный подъезд к селу Черная Речка. Дорожники ремонтируют мост через реку Пожву, делают новое покрытие и тротуары. В Ермишинском округе ремонтируем 11 км дороги Восход — Ермишь, которая входит в опорную сеть дорог России. По ней дети ездят в школу и физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы уже вышли на завершающий этап. В Старожиловском округе приводят в порядок всю дорогу Большие Поляны — Соболево. Она связывает несколько населенных пунктов, по ней также проходит школьный маршрут. Скоро укрепят обочины и завершат обустройство дороги.