Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки на дорогах региона зафиксировали 298 нарушений правил дорожного движения, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Два водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще один водитель сел за руль пьяным повторно.

Двоих пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего за сутки на дорогах региона зафиксировали 298 нарушений правил дорожного движения, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Два водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще один водитель сел за руль пьяным повторно.