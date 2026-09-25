Две рязанские УК наказали за затопленный подвал и поврежденную кровлю

В Рязанской области две управляющие компании привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушения при обслуживании многоквартирных домов. В доме № 8 на улице Белякова в Рязани нашли повреждения шиферной кровли. По факту нарушения лицензионных требований при управлении домом инспекция рассмотрела административное дело в отношении ООО УО «Комбайнбыт-Сервис». Компанию привлекли к ответственности. Второе дело инспекция рассмотрела по материалам прокуратуры Рязанского района. Установлено, что в подвале второго подъезда дома № 11 на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково находилась вода. По итогам рассмотрения к административной ответственности привлекли ООО «Город Комфорта».

В Рязанской области две управляющие компании привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушения при обслуживании многоквартирных домов. Об этом сообщили в ГЖИ по региону.

В доме № 8 на улице Белякова в Рязани нашли повреждения шиферной кровли. По факту нарушения лицензионных требований при управлении домом инспекция рассмотрела административное дело в отношении ООО УО «Комбайнбыт-Сервис». Компанию привлекли к ответственности.

Второе дело инспекция рассмотрела по материалам прокуратуры Рязанского района. Установлено, что в подвале второго подъезда дома № 11 на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково находилась вода. По итогам рассмотрения к административной ответственности привлекли ООО «Город Комфорта».