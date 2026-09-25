ЦБ снизил курс доллара на 26 сентября

Банк России установил официальные курсы основных иностранных валют на субботу, 26 сентября. Все три валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением. Курс доллара снизился на 0,564 рубля и составил 84,34 рубля. Евро подешевел на 1,02 рубля — до 95,87 рубля. Курс юаня снизился на 0,115 рубля и составил 12,54 рубля.

Банк России установил официальные курсы основных иностранных валют на субботу, 26 сентября. Все три валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением.

Курс доллара снизился на 0,564 рубля и составил 84,34 рубля. Евро подешевел на 1,02 рубля — до 95,87 рубля. Курс юаня снизился на 0,115 рубля и составил 12,54 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.