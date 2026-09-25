Банк России выпустил монеты с героями «Золотой антилопы»

Банк России выпустил памятные монеты с героями мультфильма «Золотая антилопа». Они пополнили серию «Российская (советская) мультипликация», сообщили в пресс-службе регулятора. Монету выпустили в трех вариантах: серебряную номиналом 3 рубля, а также две монеты номиналом 25 рублей — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Все выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Банк России выпустил памятные монеты с героями мультфильма «Золотая антилопа». Они пополнили серию «Российская (советская) мультипликация», сообщили в пресс-службе регулятора.

Монету выпустили в трех вариантах: серебряную номиналом 3 рубля, а также две монеты номиналом 25 рублей — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

На оборотной стороне монет изобразили мальчика, обнимающего антилопу. Тираж серебряной монеты составил 7 тыс. экземпляров, стальной — 850 тыс., а монеты из медно-никелевого сплава — 150 тыс. экземпляров.

Мультфильм «Золотая антилопа» вышел на экраны в 1954 году. Режиссер Лев Атаманов создал его по мотивам индийских сказок. В центре сюжета — дружба мальчика-сироты с волшебной антилопой, которая ударом копыта высекала золото.

Все выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Фото: Банк России.