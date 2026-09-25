Аферисты начали обманывать семьи бойцов СВО от лица фонда «Защитники Отечества»

Мошенники рассылают родственникам участников СВО сообщения от имени государственного фонда «Защитники Отечества» и предлагают получить дополнительные льготы. Об этом пишет ТАСС. Для этого они просят перейти по фишинговой ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В качестве примера злоумышленники предлагают бесплатный отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях России. После перехода по ссылке пользователям предлагают ознакомиться с другими якобы доступными программами поддержки.

Мошенники рассылают родственникам участников СВО сообщения от имени государственного фонда «Защитники Отечества» и предлагают получить дополнительные льготы. Об этом пишет ТАСС.

Для этого они просят перейти по фишинговой ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В качестве примера злоумышленники предлагают бесплатный отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях России. После перехода по ссылке пользователям предлагают ознакомиться с другими якобы доступными программами поддержки.

В МВД напомнили, что фонд «Защитники Отечества» не рассылает в мессенджерах предложения о выплатах и льготах или приглашения для получения наград. Его представители также не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС.