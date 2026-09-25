38 продавцов оштрафовали за незаконную торговлю в Рязани за неделю

Всего с начала 2026 года 1 555 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 223 700 рублей. Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.