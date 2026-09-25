17-летний подросток пострадал в ДТП под Рязанью

Авария произошла вечером 23 сентября в СНТ «Троллейбус» близ Мурмина. Столкнулись автомобиль Chery под управлением рязанца 1969 года рождения и мотоцикл BRZ, за рулем которого находился 17-летний житель Рязанского округа. Подростка госпитализировали в ОДКБ. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.