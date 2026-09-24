Житель Шилова вырастил арбуз весом 111 кг

Житель посёлка Шилово Александр Васильев вырастил арбуз весом 111 кг. Плод сорта «Каролина кросс» сейчас выставлен на ВДНХ в Москве вместе с тыквой фермера весом 178 кг. Отмечается, что в прошлом году мужчина вырастил арбуз массой 133 кг. В нынешнем сезоне в его огороде созрели и другие крупные овощи — помидор (2,4 кг), кабачок (33,5 кг) и баклажан (почти 2 кг).