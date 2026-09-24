Выпуск лекарств в России в 2026 году вырастет на 12,1%

Производство лекарственных средств и материалов медицинского назначения в России по итогам 2026 года вырастет на 12,1%. Такой прогноз содержится в документе Минэкономразвития о социально-экономическом развитии страны на 2027-2029 годы, пишет ТАСС. В 2027 году рост фармацевтического рынка замедлится почти вдвое и составит 6,6%. В 2028 году МЭР ожидает увеличение на 7,5%, в 2029-м — на 8,2%. Для сравнения, в 2025 году фармрынок вырос на 14,2%.

Производство лекарственных средств и материалов медицинского назначения в России по итогам 2026 года вырастет на 12,1%. Такой прогноз содержится в документе Минэкономразвития о социально-экономическом развитии страны на 2027-2029 годы, пишет ТАСС.

В 2027 году рост фармацевтического рынка замедлится почти вдвое и составит 6,6%. В 2028 году МЭР ожидает увеличение на 7,5%, в 2029-м — на 8,2%. Для сравнения, в 2025 году фармрынок вырос на 14,2%.

Минэкономразвития рассчитывает, что отрасль будет переходить от наращивания объемов производства к разработке новых препаратов и повышению уровня локализации.

В документе также отмечается, что в 2025 году в России производили 86% наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Кроме того, экспорт лекарств за год вырос на 30% и достиг около 1,3 млрд долларов.

Среди основных покупателей российской фармпродукции — Казахстан, Белоруссия, Турция, Алжир и Армения. Наибольшим спросом за рубежом пользовались вакцины, антибиотики и инсулин.