ВС РФ поразили военно-промышленный комплекс и телекоммуникационный центр Украины

Минобороны России заявило, что в ночь на 24 сентября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. По информации ведомства, для атаки применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. Утверждается, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.