Врачи рязанской скорой спасли 87-летнюю пенсионерку

Женщина перенесла два инфаркта. «Недавно опять подскочило давление и так, что не смогла справиться самостоятельно. Дочь вызвала скорую. Мы очень обрадовались, когда к нам приехали фельдшеры Игорь Гуськов и Сергей Долматов. Мы знаем этих замечательных специалистов. Они приезжали ко мне раньше и отлично помогли мне. Это уже моя бригада», — отметила она.