Врачи рязанской скорой спасли 87-летнюю пенсионерку
Женщина перенесла два инфаркта. «Недавно опять подскочило давление и так, что не смогла справиться самостоятельно. Дочь вызвала скорую. Мы очень обрадовались, когда к нам приехали фельдшеры Игорь Гуськов и Сергей Долматов. Мы знаем этих замечательных специалистов. Они приезжали ко мне раньше и отлично помогли мне. Это уже моя бригада», — отметила она.
Врачи рязанской скорой спасли 87-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональный минздрав.
Женщина перенесла два инфаркта.
«Недавно опять подскочило давление и так, что не смогла справиться самостоятельно. Дочь вызвала скорую. Мы очень обрадовались, когда к нам приехали фельдшеры Игорь Гуськов и Сергей Долматов. Мы знаем этих замечательных специалистов. Они приезжали ко мне раньше и отлично помогли мне. Это уже моя бригада», — отметила она.