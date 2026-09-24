Владимир Якушев рассказал об итогах выборов

Секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев назвал предварительные итоги выборов результатом совместной работы партийной команды. На пресс-конференции в ТАСС он поблагодарил избирателей и отметил, что «Единая Россия» улучшила показатели 2021 года.

Секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев назвал предварительные итоги выборов результатом совместной работы партийной команды. На пресс-конференции в ТАСС он поблагодарил избирателей и отметил, что «Единая Россия» улучшила показатели 2021 года.

«Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа», — подчеркнул Владимир Якушев.

По федеральному списку партия получила 147 из 225 мандатов против 126 пять лет назад. В одномандатных округах — 208 мест против 198 в 2021 году. По федеральному списку партия лидирует во всех регионах страны.

Владимир Якушев отметил, что нынешняя кампания проходила в особых условиях — на фоне боевых действий, атак беспилотников и информационного давления. Среди факторов, повлиявших на результат, он назвал работу региональных отделений, сторонников, «Молодой Гвардии Единой России» и Центрального избирательного штаба.

Высокую явку отметил и руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе в МИА «Россия сегодня». А президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин на мероприятии «Выборы 2026: о чём говорят результаты?» обратил внимание на предварительное голосование, которое использовалось для раннего старта кампании и проверки работы региональных структур и кандидатов.

Масштаб кампании составил более 2200 выборов разных уровней. Всего замещалось 20,7 тыс. должностей. Помимо основных выборов в Госдуму, в 11 регионах выбирали высших должностных лиц, в 39 субъектах — депутатов законодательных органов, еще в 10 — депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

Следующим этапом станет декабрьский Съезд «Единой России». На нем планируется принять долгосрочный Манифест, провести ротацию высших органов партии и внести изменения в Устав.