В Спасском округе с помощью кинологов нашли пропавшую женщину
В Спасском округе нашли женщину, которая пропала 5 сентября в районе села Одоевцево. Об этом сообщили в РООО ПСО «Мещера». 7 сентября женщину обнаружили с помощью кинологического расчета поисково-спасательного отряда. Подробности ее исчезновения и состояние женщины не уточняются.
В Спасском округе нашли женщину, которая пропала 5 сентября в районе села Одоевцево. Об этом сообщили в РООО ПСО «Мещера».
7 сентября женщину обнаружили с помощью кинологического расчета поисково-спасательного отряда.
Подробности ее исчезновения и состояние женщины не уточняются.
Фото: Молодёжное Подразделение РООО ПСО «Мещера».