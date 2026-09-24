В Спасском округе с помощью кинологов нашли пропавшую женщину

В Спасском округе нашли женщину, которая пропала 5 сентября в районе села Одоевцево. Об этом сообщили в РООО ПСО «Мещера». 7 сентября женщину обнаружили с помощью кинологического расчета поисково-спасательного отряда. Подробности ее исчезновения и состояние женщины не уточняются.

В Спасском округе нашли женщину, которая пропала 5 сентября в районе села Одоевцево. Об этом сообщили в РООО ПСО «Мещера».

7 сентября женщину обнаружили с помощью кинологического расчета поисково-спасательного отряда.

Подробности ее исчезновения и состояние женщины не уточняются.

Фото: Молодёжное Подразделение РООО ПСО «Мещера».