В Спасске-Рязанском горела хозпостройка
В Спасске-Рязанском 23 сентября произошел пожар в хозяйственной постройке. Сообщение о возгорании поступило в 13:02, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. На месте работали шесть человек и две единицы техники.
В Спасске-Рязанском 23 сентября произошел пожар в хозяйственной постройке. Сообщение о возгорании поступило в 13:02, сообщили в региональном МЧС.
Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку.
На месте работали шесть человек и две единицы техники.
Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали шесть пожаров. Три из них произошли из-за возгорания мусора, еще три были техногенными.