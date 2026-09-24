В Спасске-Рязанском горела хозпостройка

В Спасске-Рязанском 23 сентября произошел пожар в хозяйственной постройке. Сообщение о возгорании поступило в 13:02, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. На месте работали шесть человек и две единицы техники.