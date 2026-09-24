В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили два факта управления транспортом в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 265 нарушений правил дорожного движения.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили два факта управления транспортом в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 265 нарушений правил дорожного движения.

За сутки в регионе зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы. Еще 34 аварии привели только к материальному ущербу.