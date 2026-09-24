В Рязанской области за неделю более 60 человек пострадали от укусов клещей

За прошедшую неделю в Рязанской области зарегистрировали 61 обращение из-за укусов клещей. Среди пострадавших — восемь детей.
Роспотребнадзор напоминает жителям о мерах профилактики при посещении лесов, парков и других мест на природе. Рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки и использовать головной убор.
Для защиты также советуют применять акарицидные и репеллентные средства, а во время прогулки осматривать себя и близких каждые 15-30 минут. После возвращения домой нужно проверить домашних животных.
Если клещ присосался, следует обратиться к врачу. Даже при самостоятельном удалении насекомого специалисты рекомендуют сдать его на лабораторное исследование.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.