В Рязанской области пройдут рейды по перевозке пассажиров автобусами

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. В четверг, 24 сентября, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.