В Рязанской области появится первая вольная группировка зубров

Осенью 2026 года в Рязанской области появится первая вольная группировка зубров. Об этом сообщила Екатерина Цибизова, руководитель зубрового питомника Окского заповедника, в эфире телеканала ТКР. Инициатива создания вольной группировки принадлежит губернатору Павлу Малкову. В октябре и ноябре в Борисковский заказник регионального значения доставят восемь зубров из Окского заповедника и десять из Приокско-Террасного. На первом этапе планируется расселить около ста особей, а в случае успеха — около трёхсот. На данный момент вольные группировки зубров существуют в Мордовии, Владимирской, Брянской и Смоленской областях.

Осенью 2026 года в Рязанской области появится первая вольная группировка зубров. Об этом сообщила Екатерина Цибизова, руководитель зубрового питомника Окского заповедника, в эфире телеканала ТКР.

Инициатива создания вольной группировки принадлежит губернатору Павлу Малкову. В октябре и ноябре в Борисковский заказник регионального значения доставят восемь зубров из Окского заповедника и десять из Приокско-Террасного. На первом этапе планируется расселить около ста особей, а в случае успеха — около трёхсот.

На данный момент вольные группировки зубров существуют в Мордовии, Владимирской, Брянской и Смоленской областях.