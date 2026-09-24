В Рязанской области от искры трактора загорелась телега с сеном

В Сараевском округе 24 сентября загорелось сено. Причиной стала искра, отлетевшая от трактора. Как отметили в ИД «Пресса», пожар произошёл около полудня. Огонь полностью уничтожил 15 тюков сена весом по 300 килограммов каждый — всего 4,5 тонны. Также повреждена телега. Благодаря оперативной работе пожарных трактор удалось отстоять, рассказал владелец сена. Пожар тушили одна спецмашина и четверо сотрудников пожарно-спасательной части.