В Рязани суд встал на сторону владельца гаража в споре с администрацией

Советский районный суд Рязани признал незаконным отказ администрации в предоставлении земельного участка под гаражом. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Рязанец обратился в администрацию в рамках «гаражной амнистии» и попросил бесплатно предоставить ему в собственность участок площадью 32 кв. метра, на котором расположен принадлежащий ему гараж. В мае Управление земельных и имущественных отношений отказало заявителю. В администрации сослались на то, что часть участка расположена на территории общего пользования, а схема его расположения не соответствует утвержденным документам по планировке территории и другим требованиям.

Советский районный суд Рязани признал незаконным отказ администрации в предоставлении земельного участка под гаражом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рязанец обратился в администрацию в рамках «гаражной амнистии» и попросил бесплатно предоставить ему в собственность участок площадью 32 кв. метра, на котором расположен принадлежащий ему гараж.

В мае Управление земельных и имущественных отношений отказало заявителю. В администрации сослались на то, что часть участка расположена на территории общего пользования, а схема его расположения не соответствует утвержденным документам по планировке территории и другим требованиям.

Заявитель оспорил отказ в суде. Суд установил, что администрация не представила доказательств того, что участок относится к землям, изъятым или ограниченным в обороте. Доводы рязанца о праве на оформление земли в рамках «гаражной амнистии» суд признал обоснованными.

В итоге суд удовлетворил административный иск и обязал администрацию Рязани повторно рассмотреть заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Решение суда пока не вступило в законную силу.