В Рязани появилась новая зарядная станция для электромобилей

Новую зарядную станцию установили у дома № 4 на проезде Завражнова. Станция заряжает электромобили быстро — до 80% за 20-30 минут. Она работает с напряжением до 1000 В и мощностью 150 кВт. Три разъема подходят для разных марок машин, и можно заряжать сразу несколько автомобилей. Время бесплатной зарядки — до 40 минут.