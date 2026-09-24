В Рязани подростка оштрафовали за распитие алкоголя у ТЦ «Еж»

В Рязани подростка привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя возле торгового центра «Еж». Об этом сообщили в аппарате комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. Девушку привлекли по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ. Ей назначили административный штраф. С подростком и ее родителями провели профилактическую беседу. Информацию о случившемся также направили в школу.

В Рязани подростка привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя возле торгового центра «Еж». Об этом сообщили в аппарате комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

Девушку привлекли по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ. Ей назначили административный штраф.

С подростком и ее родителями провели профилактическую беседу. Информацию о случившемся также направили в школу.

Летом территории возле ТЦ «Еж», «Малина» и на улице Почтовой регулярно патрулировали из-за обращений жителей. В рейдах участвовали специалисты комиссии, сотрудники полиции и народные дружинники.