В Рязани образовались крупные пробки

В четверг, 24 сентября, в Рязани образовались 8-балльные пробки. Самая сложная обстановка сложилась на Московском шоссе, Первомайском проспекте и улице Есенина. Заторы там достигают нескольких километров. Также движение затруднено на подъезде к Октябрьскому мосту, на улице Горького.